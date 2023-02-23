Путин пообещал распространить статус ветерана на военнослужащих Донбасса

«Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны – и сделаем это – включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», – заявил Путин.