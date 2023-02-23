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Путин пообещал распространить статус ветерана на военнослужащих Донбасса

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал, что статус ветеранов и инвалидов боевых действий РФ будет распространен на жителей новых регионов – участников спецоперации, передает ТАСС.

23 февраля – в День защитника Отечества – после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата глава государства пообщался с ветеранами боевых действий. С инициативой наделить статусом ветерана боевых действий России жителей новый регионов – участников СВО обратился к президенту Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин.

Он рассказал, что знает многих военных, которые с 2014 г. были на службе, но после получения ранения были вынуждены уйти еще до 30 сентября, когда ДНР и ЛНР вошли в состав России, в феврале прошлого года Россия признала их независимость.

«Конечно, это люди, которые практически чуть ли не в одиночку боролись за интересы своих людей, за интересы своей Родины, своей земли, боролись за свою землю. Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны – и сделаем это – включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что неважно, в каком статусе были бойцы до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».

14 июля 2022 г. Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий. 21 ноября 2022 г. российский президент подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции.

Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.

Помимо этого инвалидами боевых действий также будут признаны лица, которые получили ранения или заболевания в ходе участия в специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР с 24 февраля и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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