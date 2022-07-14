Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сейчас гражданский персонал ВС России, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты могут получить статус ветерана боевых действий, только если они были ранены или представлены к госнаграде. Присвоение такого статуса позволит им получать налоговые и другие льготы, добавил Володин.