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Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сейчас гражданский персонал ВС России, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты могут получить статус ветерана боевых действий, только если они были ранены или представлены к госнаграде. Присвоение такого статуса позволит им получать налоговые и другие льготы, добавил Володин.

16 июня законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам внесли на рассмотрение в Госдуму группа депутатов от «Единой России» и сенаторы, в том числе секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана гражданским лицам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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