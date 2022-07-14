Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданские лица, которые выполняли задачи в ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что сейчас гражданский персонал ВС России, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты могут получить статус ветерана боевых действий, только если они были ранены или представлены к госнаграде. Присвоение такого статуса позволит им получать налоговые и другие льготы, добавил Володин.
16 июня законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам внесли на рассмотрение в Госдуму группа депутатов от «Единой России» и сенаторы, в том числе секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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