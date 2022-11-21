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Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России, и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.

Помимо этого инвалидами боевых действий также будут признаны лица, которые получили ранения или заболевания в ходе участия в специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР с 24 февраля и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.

Ранее в пресс-службе правительства пояснили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ. 

19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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