Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту закона, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые поступили в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России, и содействуют выполнению задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик начиная с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 г.
Помимо этого инвалидами боевых действий также будут признаны лица, которые получили ранения или заболевания в ходе участия в специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР с 24 февраля и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября.
Ранее в пресс-службе правительства пояснили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ.
19 октября Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.
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