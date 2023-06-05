Небензя: Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки

По его словам, проблемы «упираются» в санкции, введенные против России странами Запада. «Они [США и ЕС] говорят, что продовольствие и удобрения не подпадают под санкции, но это все лукавая позиция, потому что сами по себе продовольствие и удобрения не подпадают, зато все, что сопутствует, сопряжено с экспортом удобрений, как раз подпадает. Это и фрахт, и страхование, и банковские переводы, это обслуживание сельхозтехники», – сказал Небензя.