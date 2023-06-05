Небензя: Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки
Договоренности в рамках зерновой сделки не выполняются, поэтому Москва не видит перспектив для ее продления, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
«Мы объявили, что является условием дальнейшего продления – осуществление тех пяти пунктов, без решения по которым невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Поскольку эти пункты не выполняются, несмотря на все усилия секретариата ООН и лично генерального секретаря, мы не видим перспектив для продления», – заявил Небензя.
По его словам, проблемы «упираются» в санкции, введенные против России странами Запада. «Они [США и ЕС] говорят, что продовольствие и удобрения не подпадают под санкции, но это все лукавая позиция, потому что сами по себе продовольствие и удобрения не подпадают, зато все, что сопутствует, сопряжено с экспортом удобрений, как раз подпадает. Это и фрахт, и страхование, и банковские переводы, это обслуживание сельхозтехники», – сказал Небензя.
Как обратил внимание дипломат, Россию пытаются уверить в том, что эти вопросы якобы решены, но на самом деле они не решены. По его словам, одноразовые сделки не решают проблему системно. Отвечая на вопрос о судьбе сделки после 17 июля, дипломат указал, что «время еще есть».
Как заявлял ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, в МИД России также считают, что перспектив для продления зерновой сделки нет. Но дипломат добавил, что российская сторона продолжает консультации с представителями ООН.
Комментируя слова Вершинина, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что международная организация продолжает переговоры с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки. При этом он сказал, что не будет напрямую отвечать Вершинину.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется.
17 мая зерновую сделку продлили еще на два месяца. Россия настаивает на пяти «системных» задачах сделки, прогресс по которым отсутствует: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники, разблокирование транспортной логистики и страхования, восстановление аммиакопровода и разморозка активов российских компаний. 18 мая МИД России заявил, что если условия России не будут выполнены, то «ни о каком расширении «черноморской инициативы» речь в принципе не идет.