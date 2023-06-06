Из Шебекина эвакуировали более 250 человек
Из обстреливаемого Шебекина были вывезены свыше 250 человек, сообщили в управлении МВД РФ по Белгородской области.
«Сотрудники органов внутренних дел помогают мирным жителям покинуть обстреливаемый город. <...> Находясь под огнем противника, стражи правопорядка вывезли в безопасные места уже более 250 человек», – рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Уточняется, что среди эвакуируемых «немало пожилых людей», для которых используется спецтранспорт. Кроме того, в УМВД заявили, что полицейские обеспечивают общественный порядок и сохранность оставшегося без присмотра имущества.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. Вчера, 5 июня, Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона.
4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».
На следующий день Гладков рассказал, что в селе остается порядка 100 жителей, а в него «пока войти не можем». Сегодня, 6 июня, губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.