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Из Шебекина эвакуировали более 250 человек

Ведомости

Из обстреливаемого Шебекина были вывезены свыше 250 человек, сообщили в управлении МВД РФ по Белгородской области.

«Сотрудники органов внутренних дел помогают мирным жителям покинуть обстреливаемый город. <...> Находясь под огнем противника, стражи правопорядка вывезли в безопасные места уже более 250 человек», – рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Уточняется, что среди эвакуируемых «немало пожилых людей», для которых используется спецтранспорт. Кроме того, в УМВД заявили, что полицейские обеспечивают общественный порядок и сохранность оставшегося без присмотра имущества.

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. Вчера, 5 июня, Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона.

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4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».

На следующий день Гладков рассказал, что в селе остается порядка 100 жителей, а в него «пока войти не можем». Сегодня, 6 июня, губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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