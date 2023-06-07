В СПЧ выступили против закрытия «Ельцин-центра»
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против закрытия «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, однако заявил, что «там надо подправить идеологию».
«Ельцин-центр – это пожестче, чем краткий курс истории ВКП(б). Особенно мультфильм в начале, где вся история России показана как тысяча лет рабства, и тут появляется правитель, весь в белом, и дарует, наконец, свободу», – сказал Фадеев (цитата по Ura.ru).
Предположительно, Фадеев подразумевал первого президента России Бориса Ельцина. По его словам, в мультфильме «все остальные правители там представлены дурными».
13 мая за прекращение деятельности центра выступил председатель Союза кинематографистов России режиссер Никита Михалков. По его мнению, первое, что видят приходящие туда «маленькие дети», – «это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас – и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял».
Михалков заявил о необходимости переделать его в музей современной истории, который будет «честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело» и др. «Это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня как посетителя этого музея поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо"», – отметил режиссер.
Летом 2022 г. в музей пришли с проверкой сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центр «Э»). Это было связано с вероятным распространением экстремистской литературы правозащитной организации «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и ликвидирован).