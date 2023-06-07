В СПЧ выступили против закрытия «Ельцин-центра»

Михалков заявил о необходимости переделать его в музей современной истории, который будет «честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело» и др. «Это не значит, что не должно быть музея первого президента России, ни в коем случае, но не заставляйте меня как посетителя этого музея поверить вам, что вся история моей страны – это "мерзость и дерьмо"», – отметил режиссер.