СМИ сообщили о проверке «Ельцин-центра» на предмет экстремистской литературы

«В "Ельцин-центре" сейчас Центр по противодействию экстремизму. Повод — проверка данных о распространении экстремистской литературы из "Мемориала" (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и ликвидирован)», — рассказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» в свою очередь добавил, что сейчас на конференции по изучению сталинизма находится один из руководителей свердловского отделения «Мемориала» Анатолий Свечников. Его, по данным источника, «скорее всего, опросят, но задерживать не будут».