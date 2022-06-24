СМИ сообщили о проверке «Ельцин-центра» на предмет экстремистской литературы
Сотрудники Центра «Э» пришли с проверкой в «Ельцин-центр» в Екатеринбурге по факту распространения экстремистской литературы, передают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«В "Ельцин-центре" сейчас Центр по противодействию экстремизму. Повод — проверка данных о распространении экстремистской литературы из "Мемориала" (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и ликвидирован)», — рассказал собеседник ТАСС. Источник «РИА Новости» в свою очередь добавил, что сейчас на конференции по изучению сталинизма находится один из руководителей свердловского отделения «Мемориала» Анатолий Свечников. Его, по данным источника, «скорее всего, опросят, но задерживать не будут».
Пресс-служба «Ельцин-центра» пояснила, что им ничего не известно о проверке, которую якобы проводят в организации. «Идет международная конференция "История сталинизма", выступают докладчики», — сказали в пресс-службе.
Накануне сотрудники центра по борьбе с экстремизмом провели обыски в офисе уральского общества «Мемориал». По мнению правоохранителей, в том числе в «Ельцин-центре» может распространяться «экстремистская» литература, которую 23 июня изъяли в офисе общества в ходе обыска, утверждает источник «Интерфакса». По данным «Коммерсантъ-Урал», поводом для обыска стало анонимное сообщение, что уральский «Мемориал» распространяет экстремистскую литературу.
«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г. На его открытии присутствовал президент Владимир Путин. Одним из основных объектов центра является Музей Бориса Ельцина, первого президента России, посвященный современной политической истории России и личности политика.