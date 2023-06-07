Минфин Казахстана собирается закрыть канцелярию Назарбаева

В феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». После отмены закона Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны. Назарбаев, как сообщалось, сохранит некоторые привилегии по неприкосновенности на основе двух законов – о госизмене и неприкосновенности экс-президентов.