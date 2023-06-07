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Минфин Казахстана собирается закрыть канцелярию Назарбаева

Ведомости

Канцелярия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ближайшие месяцы перестанет существовать. Об этом заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, пишет «Интерфакс».

«Уже идет реструктуризация данного офиса [канцелярии]. <...> Канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц – полтора», – сказал министр. Он добавил, что по итогам реструктуризации часть сотрудников сократят, а некоторых переведут в другие организации.

В конце февраля Жамаубаев заявил, что финансирование канцелярии первого президента республики будут сокращать после утраты закона о елбасы «лидере нации». «Есть закон, подзаконные акты, соответствующие указы и постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование», – сказал тогда министр.

В Казахстане утратил силу закон о привилегиях Назарбаева

31 мая портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минюста Казахстана сообщил, что депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) рассматривают законопроект, который отменит уголовную ответственность за оскорбление первого президента Назарбаева. Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Снежанна Имашева пояснила, что депутаты рассматривают отмену ответственности в связи с исключением титула «лидера нации» Назарбаева в 2022 г.

5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.

В феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». После отмены закона Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны. Назарбаев, как сообщалось, сохранит некоторые привилегии по неприкосновенности на основе двух законов – о госизмене и неприкосновенности экс-президентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных