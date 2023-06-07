Минфин Казахстана собирается закрыть канцелярию Назарбаева
Канцелярия первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ближайшие месяцы перестанет существовать. Об этом заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, пишет «Интерфакс».
«Уже идет реструктуризация данного офиса [канцелярии]. <...> Канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц – полтора», – сказал министр. Он добавил, что по итогам реструктуризации часть сотрудников сократят, а некоторых переведут в другие организации.
В конце февраля Жамаубаев заявил, что финансирование канцелярии первого президента республики будут сокращать после утраты закона о елбасы «лидере нации». «Есть закон, подзаконные акты, соответствующие указы и постановления. Как только внесут все изменения, мы, естественно, сократим финансирование. Где-то вообще исключим финансирование», – сказал тогда министр.
31 мая портал Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу минюста Казахстана сообщил, что депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) рассматривают законопроект, который отменит уголовную ответственность за оскорбление первого президента Назарбаева. Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе мажилиса Снежанна Имашева пояснила, что депутаты рассматривают отмену ответственности в связи с исключением титула «лидера нации» Назарбаева в 2022 г.
5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации.
В феврале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». После отмены закона Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны. Назарбаев, как сообщалось, сохранит некоторые привилегии по неприкосновенности на основе двух законов – о госизмене и неприкосновенности экс-президентов.