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В Казахстане утратил силу закон о привилегиях Назарбаева

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы (лидер нации)». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

После отмены закона Назарбаев больше не имеет право обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны.

Назарбаев сохранит некоторые привилегии по неприкосновенности на основе двух законов – о госизмене и неприкосновенности экс-президентов. Депутат мажилиса Айдос Сарым пояснил, что все экс-президенты, согласно Конституции, обладают статусом неприкосновенности, но если они совершат какое-то преступление, они будут нести установленную законом ответственность.

10 января решение о признании утратившим силу закона о первом президенте принял Конституционный суд Казахстана. После этого, 13 января, парламент республики в двух чтениях рассмотрел соответствующий документ – тогда депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) и сената (верхней палаты) проголосовали единогласно. 12 января Назарбаев также был лишен статуса почетного сенатора республики, полученного в 2019 г. Звание исключили из регламента сената в связи с новыми положениями в Конституции страны.

Конституционный закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» был принят в 2000 г. Согласно ему, Назарбаев, члены его семьи и имущество первого президента республики неприкосновенны, а их самих нельзя было задержать и арестовать. После ухода с поста президента Назарбаев сохранил статус председателя Совета безопасности Казахстана.

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В начале января 2021 г. в республике начались массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. По данным властей Казахстана, в ходе массовых митингов погибли 225 человек. После завершения уличных беспорядков в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях. Также в парламенте и правительстве начали проводить реформы, в частности и в отношении бывшего президента Назарбаева.

В январе 2022 г., после волны протестов, переросших в беспорядки, парламент снял Назарбаева с этой должности и передал его полномочия действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. Одним из изменений стало исключение статьи о статусе и полномочиях первого президента страны, а также положения, разрешавшего ему избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Кроме того, исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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