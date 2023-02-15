В Казахстане утратил силу закон о привилегиях Назарбаева

В начале января 2021 г. в республике начались массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. По данным властей Казахстана, в ходе массовых митингов погибли 225 человек. После завершения уличных беспорядков в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях. Также в парламенте и правительстве начали проводить реформы, в частности и в отношении бывшего президента Назарбаева.