Телекомпания «Мир» сообщила об отражении хакерской атаки

22 февраля этого года ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора». В начале марта в телеэфире в Свердловской области звучали объявления воздушной тревоги и просьбы немедленно пройти в укрытие. Позже власти опровергли достоверность этой информации и также назвали это взломом.