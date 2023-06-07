Телекомпания «Мир» сообщила об отражении хакерской атаки
Телерадиокомпания «Мир» сообщила о попытке взлома спутниковой системы ресурсов компании. Об этом рассказала пресс-служба «Мира».
«Оперативными действиями инженеров <...> атака злоумышленников была пресечена», – говорится в сообщении. Уточняется, что попытка взлома была предпринята перед прямой трансляцией заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) в Сочи.
О взломе «Мир» также сообщил 5 июня. Тогда, по данным телекомпании, «была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ» телеканала и радиостанции. 4 июня в Крыму подверглись взлому некоторые кабельные каналы.
Хакерские атаки на радиостанции и телевидение участились после начала военной операции на Украине. Еще в 2022 г. в ночь на 9 мая на некоторых платных каналах в результате атаки хакеров транслировались антивоенные надписи.
22 февраля этого года ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора». В начале марта в телеэфире в Свердловской области звучали объявления воздушной тревоги и просьбы немедленно пройти в укрытие. Позже власти опровергли достоверность этой информации и также назвали это взломом.