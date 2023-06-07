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Общество

Телекомпания «Мир» сообщила об отражении хакерской атаки

Ведомости

Телерадиокомпания «Мир» сообщила о попытке взлома спутниковой системы ресурсов компании. Об этом рассказала пресс-служба «Мира».

«Оперативными действиями инженеров <...> атака злоумышленников была пресечена», – говорится в сообщении. Уточняется, что попытка взлома была предпринята перед прямой трансляцией заседания Евразийского межправительственного совета и заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) в Сочи.

О взломе «Мир» также сообщил 5 июня. Тогда, по данным телекомпании, «была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ» телеканала и радиостанции. 4 июня в Крыму подверглись взлому некоторые кабельные каналы.

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Хакерские атаки на радиостанции и телевидение участились после начала военной операции на Украине. Еще в 2022 г. в ночь на 9 мая на некоторых платных каналах в результате атаки хакеров транслировались антивоенные надписи.

22 февраля этого года ложные объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа и других городов. Объявления звучали только на нескольких частотах радио – «Юмор FM», Relax FM, Comedy, «Бизнес FM» и «Авторадио». Тогда в «Газпром-медиа радио», куда входят некоторые из взломанных радиостанций, пояснили, что хакерская атака была реализована через «инфраструктуру спутникового оператора». В начале марта в телеэфире в Свердловской области звучали объявления воздушной тревоги и просьбы немедленно пройти в укрытие. Позже власти опровергли достоверность этой информации и также назвали это взломом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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