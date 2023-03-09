В Свердловской области опровергли информацию о воздушной тревоге

Аналогичные взломы были зафиксированы и в других регионах. В частности, это произошло в Белгороде, Уфе, Казани, Новосибирске, Пензе, Воронеже, Магнитогорске и других городах. При этом объявления звучали только на нескольких частотах радио. Тогда местные оперштабы и МЧС России опровергли информацию об угрозе. 23 февраля радиостанции взломали в Крыму.