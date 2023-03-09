В Свердловской области опровергли информацию о воздушной тревоге
Сообщения об объявлении воздушной тревоги в Свердловской области являются результатом взлома серверов радиостанций и телеканалов. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», – сказано в сообщении.
Ранее в социальных сетях распространились кадры, где в телеэфире звучат объявления воздушной тревоги и просьбы немедленно пройти в укрытие.
Аналогичные взломы были зафиксированы и в других регионах. В частности, это произошло в Белгороде, Уфе, Казани, Новосибирске, Пензе, Воронеже, Магнитогорске и других городах. При этом объявления звучали только на нескольких частотах радио. Тогда местные оперштабы и МЧС России опровергли информацию об угрозе. 23 февраля радиостанции взломали в Крыму.
Утром 28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).