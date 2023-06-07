Патрушев назвал Украину причастной к подрыву Каховской ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС – «очередная спланированная террористическая атака» властей Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет ТАСС.
«Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», – сказал Патрушев на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.
Он добавил, что украинские войска уже больше года обстреливают Новую Каховку, которая находится рядом со станцией. При этом Патрушев отметил, что народы России и Украины не ведут между собой никакой войны и это откровенная агрессия США. По его словам, Украина является «лишь орудием в руках Запада».
Ранее о причастности Киева к разрушению ГЭС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала подрыв плотины терактом, который украинские власти спланировали заранее. Захарова добавила, что окончательную оценку произошедшему даст следствие, которое установит все обстоятельства. По факту происшествия СК России ранее возбудил уголовное дело о теракте.
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил порядка 11 м. Ранее на территории округа ввели режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация Новокаховского округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Кремль назвал это преднамеренной диверсией Киева и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии.