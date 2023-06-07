Патрушев назвал Украину причастной к подрыву Каховской ГЭС

Он добавил, что украинские войска уже больше года обстреливают Новую Каховку, которая находится рядом со станцией. При этом Патрушев отметил, что народы России и Украины не ведут между собой никакой войны и это откровенная агрессия США. По его словам, Украина является «лишь орудием в руках Запада».