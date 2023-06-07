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Мэр Новой Каховки заявил об угрозе заражения после разрушения ГЭС

Ведомости

После разрушения Каховской ГЭС существует угроза заражения в Новой Каховке. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Первого канала».

«На самом деле существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. <...> Вчера отобраны были пробы воды», – сказал Леонтьев (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что химический анализ «пока соответствует нормам». Однако результаты бактериологического анализа придут «в течение ближайших суток». Также службы проверяют артезианские скважины в регионе, добавил Леонтьев.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что службы взяли пробы воды, в ближайшие два–три дня начнется обеззараживание территории.

По его словам, в городе начали частично включать электричество. В администрации городского округа сообщили о снижении уровня воды. По состоянию на 8.35 уровень воды снизился «на полметра», отмечал Леонтьев. Он отметил позитивную тенденцию.

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды. Накануне уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился более чем на 11 м. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.

По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. В Кремле назвали произошедшее преднамеренной диверсией и связали ее с «неудачным контрнаступлением» ВСУ.

Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных