Мэр Новой Каховки заявил об угрозе заражения после разрушения ГЭС

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды. Накануне уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился более чем на 11 м. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.