Мэр Новой Каховки заявил об угрозе заражения после разрушения ГЭС
После разрушения Каховской ГЭС существует угроза заражения в Новой Каховке. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Первого канала».
«На самом деле существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. <...> Вчера отобраны были пробы воды», – сказал Леонтьев (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что химический анализ «пока соответствует нормам». Однако результаты бактериологического анализа придут «в течение ближайших суток». Также службы проверяют артезианские скважины в регионе, добавил Леонтьев.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что службы взяли пробы воды, в ближайшие два–три дня начнется обеззараживание территории.
По его словам, в городе начали частично включать электричество. В администрации городского округа сообщили о снижении уровня воды. По состоянию на 8.35 уровень воды снизился «на полметра», отмечал Леонтьев. Он отметил позитивную тенденцию.
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды. Накануне уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился более чем на 11 м. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.
По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).
Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.