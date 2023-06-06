Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

В конце октября прошлого года Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. В нем он отмечал, что ВСУ специально целятся в Каховскую дамбу. В случае ее разрушения могут погибнуть тысячи мирных людей, сообщал тогда Небензя.