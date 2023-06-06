Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС
Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Мы запросили [заседание СБ ООН]. Срочно, но не могу сказать точное время», – сказал он (цитата по ТАСС).
Небензя добавил, что обвинения Киева о причастности Москвы к разрушению ГЭС противоречат здравому смыслу. «Могли мы провести диверсию на этой станции и дамбе, когда затопление пошло на территории под российским контролем?» – задал риторический вопрос дипломат.
Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия предупреждала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС еще осенью 2022 г.
В конце октября прошлого года Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. В нем он отмечал, что ВСУ специально целятся в Каховскую дамбу. В случае ее разрушения могут погибнуть тысячи мирных людей, сообщал тогда Небензя.
Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. Верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сегодня возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. Он отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. В Кремле заявили, что инцидент является преднамеренной диверсией «по приказу, поступившему из Киева».
По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, восстановление станции невозможно. Ранее сегодня он сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся более чем на 11 м. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов, уточнил он.
Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины ранее сегодня заявил, что страна также созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС.
Каховская ГЭС расположена вблизи города Новая Каховка Херсонской области, находится под контролем России. Станция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. ВСУ обстреливают город с весны 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине.