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Небензя: Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы запросили [заседание СБ ООН]. Срочно, но не могу сказать точное время», – сказал он (цитата по ТАСС).

Небензя добавил, что обвинения Киева о причастности Москвы к разрушению ГЭС противоречат здравому смыслу. «Могли мы провести диверсию на этой станции и дамбе, когда затопление пошло на территории под российским контролем?» – задал риторический вопрос дипломат.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия предупреждала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС еще осенью 2022 г.

В конце октября прошлого года Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. В нем он отмечал, что ВСУ специально целятся в Каховскую дамбу. В случае ее разрушения могут погибнуть тысячи мирных людей, сообщал тогда Небензя. 

Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. Верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там. 

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сегодня возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. Он отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. В Кремле заявили, что инцидент является преднамеренной диверсией «по приказу, поступившему из Киева». 

По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, восстановление станции невозможно. Ранее сегодня он сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся более чем на 11 м. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов, уточнил он.

Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины ранее сегодня заявил, что страна также созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС расположена вблизи города Новая Каховка Херсонской области, находится под контролем России. Станция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. ВСУ обстреливают город с весны 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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