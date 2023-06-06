СК возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины Каховской ГЭС в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
«В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области», – говорится в сообщении.
Дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Максимальное наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы.
В СК пообещали установить обстоятельства произошедшего и размер ущерба.
Каховская ГЭС была обстреляна около 2 ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, восстановление станции невозможно. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.
В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей со всех подтопленных территорий. По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.
В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственность за атаку власти возложили на Киев. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили в администрации.
Украина же обвиняет в произошедшем Россию. В Кремле подобные заявления отвергают. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшее является преднамеренной диверсией украинской стороны «по приказу, поступившему из Киева».