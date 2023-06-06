Кремль отверг обвинения в подрыве Каховской ГЭС Россией

«Мы можем их [обвинения] решительно отвергнуть. Мы официально заявляем – здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева от киевского режима», – сказал представитель Кремля. На вопрос об эвакуации населения близлежащих районов Песков ответил, что нужно ждать сообщений от местных властей.