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Кремль отверг обвинения в подрыве Каховской ГЭС Россией

Ведомости

Кремль «решительно отвергает» обвинения о подрыве Каховской ГЭС в своей адрес, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы можем их [обвинения] решительно отвергнуть. Мы официально заявляем – здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева от киевского режима», – сказал представитель Кремля. На вопрос об эвакуации населения близлежащих районов Песков ответил, что нужно ждать сообщений от местных властей.

По оценкам Пескова, одна из целей диверсии заключалась в том, чтобы «лишить Крым воды». При этом глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму нет, однако существует риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе «более чем достаточно». 

Разрушение плотины Каховской ГЭС. Главное

В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов

Каховская ГЭС была обстреляна в ночь на 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, восстановление станции невозможно. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной подрыва станции стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. По оценкам администрации, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).

Позже в Новокаховском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). До этого российские власти начали эвакуацию людей со всех подтопленных территорий. По словам Леонтьева, планируется вывезти жителей около 300 домов. 

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты организации на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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