Кремль отверг обвинения в подрыве Каховской ГЭС Россией
Кремль «решительно отвергает» обвинения о подрыве Каховской ГЭС в своей адрес, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы можем их [обвинения] решительно отвергнуть. Мы официально заявляем – здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева от киевского режима», – сказал представитель Кремля. На вопрос об эвакуации населения близлежащих районов Песков ответил, что нужно ждать сообщений от местных властей.
Каховская ГЭС была обстреляна в ночь на 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, восстановление станции невозможно. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной подрыва станции стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. По оценкам администрации, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).
Позже в Новокаховском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). До этого российские власти начали эвакуацию людей со всех подтопленных территорий. По словам Леонтьева, планируется вывезти жителей около 300 домов.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты организации на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.