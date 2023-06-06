Шойгу: Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС
Ночью 6 июня Киев совершил очередной теракт с подрывом сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», – сказал он.
Министр отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что этот факт лишь доказывает заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».
Цель украинских властей заключается в переброске подразделений с Херсонского направления в район наступательных действий. Шойгу отметил, что такое решение Киев принял из-за отсутствия успеха в контрнаступлении. Таким образом противник «существенно ослабил свои позиции» на Херсонском направлении, подытожил Шойгу.
По его словам, на правом берегу Днепра украинские военные приступили к сооружению оборонительных позиций, что говорит об их планах перейти к обороне на этом участке. Диверсию на станции Киев осуществил, чтобы не допустить наступления российской армии, пояснил министр.
Ранее сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там.
Ранее сегодня он сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся более чем на 11 м. Власти рассчитывают, что уровень подъема воды достиг пика. По оценкам Леонтьева, максимальный подъем уровня воды не должен превысить 12 м. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов, уточнил он.
Украина обвиняет в произошедшем Россию. В Кремле подобные заявления отвергают. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что инцидент является преднамеренной диверсией украинской стороны «по приказу, поступившему из Киева».