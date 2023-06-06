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Шойгу: Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС

Ведомости

Ночью 6 июня Киев совершил очередной теракт с подрывом сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. 

«Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий», – сказал он.

Министр отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что этот факт лишь доказывает заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».

Цель украинских властей заключается в переброске подразделений с Херсонского направления в район наступательных действий. Шойгу отметил, что такое решение Киев принял из-за отсутствия успеха в контрнаступлении. Таким образом противник «существенно ослабил свои позиции» на Херсонском направлении, подытожил Шойгу.

По его словам, на правом берегу Днепра украинские военные приступили к сооружению оборонительных позиций, что говорит об их планах перейти к обороне на этом участке. Диверсию на станции Киев осуществил, чтобы не допустить наступления российской армии, пояснил министр.

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Ранее сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там. 

В Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте. По словам Леонтьева, восстановление станции невозможно.

Ранее сегодня он сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся более чем на 11 м. Власти рассчитывают, что уровень подъема воды достиг пика. По оценкам Леонтьева, максимальный подъем уровня воды не должен превысить 12 м. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов, уточнил он.

Украина обвиняет в произошедшем Россию. В Кремле подобные заявления отвергают. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что инцидент является преднамеренной диверсией украинской стороны «по приказу, поступившему из Киева». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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