Шойгу: Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС

Ранее сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили там.