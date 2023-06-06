В Новокаховском округе ввели режим ЧС

В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной подрыва ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственными за атаку власти назвали войска Украины. По их оценкам, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).