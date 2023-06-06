В Новокаховском округе ввели режим ЧС
В Новокаховском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после разрушения Каховской ГЭС. Распоряжение было подписано мэром Новой Каховки Владимиром Леонтьевым, сообщил ТАСС.
«Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 г.», – говорится в сообщении.
В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной подрыва ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственными за атаку власти назвали войска Украины. По их оценкам, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).
Каховская ГЭС была обстреляна в ночь на 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Леонтьева, восстановление станции невозможно. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.
Российские власти начали эвакуацию людей со всех подтопленных территорий. По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.