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В Новокаховском округе ввели режим ЧС

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В Новокаховском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после разрушения Каховской ГЭС. Распоряжение было подписано мэром Новой Каховки Владимиром Леонтьевым, сообщил ТАСС.

«Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 г.», – говорится в сообщении.

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В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной подрыва ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственными за атаку власти назвали войска Украины. По их оценкам, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).

Каховская ГЭС была обстреляна в ночь на 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам мэра Новой Каховки Леонтьева, восстановление станции невозможно. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.

Российские власти начали эвакуацию людей со всех подтопленных территорий. По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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