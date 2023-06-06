Мэр Новой Каховки сообщил о подъеме уровня воды в городе на 11 метров

«Вода поднялась на более 11 м. <...> На 14:25 вода поднялась практически до максимальной отметки и даже чуть выше, это связано с тем, что уровень воды в Каховском водохранилище был выше где-то на метр, ее искусственно сдерживали, а потом сбрасывали украинские власти», – сказал он (цитата по ТАСС).