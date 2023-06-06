Мэр Новой Каховки сообщил о подъеме уровня воды в городе на 11 метров
Уровень воды в Новой Каховке поднялся более чем на 11 м. Об этом сообщил мэр города Владимир Леонтьев.
«Вода поднялась на более 11 м. <...> На 14:25 вода поднялась практически до максимальной отметки и даже чуть выше, это связано с тем, что уровень воды в Каховском водохранилище был выше где-то на метр, ее искусственно сдерживали, а потом сбрасывали украинские власти», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам чиновника, под водой оказалось здание машинного зала Каховской ГЭС. Разрушения продолжаются, добавил Леонтьев. Глава городской администрации заявил, что некоторым жителям Новой Каховки после разрушения ГЭС понадобилась помощь. Они доставлены в больницу.
Власти рассчитывают, что уровень подъема воды достиг пика. Леонтьев уточнил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации. Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог и социально-значимых объектов округа.
Каховская ГЭС была обстреляна около двух ночи 6 июня. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. По словам Леонтьева, восстановление станции невозможно. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.
В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей «со всех подтопленных территорий». По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.
В администрации Новокаховского городского округа рассказали, что причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. Ответственность за атаку власти возложили на Киев. Предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2), отметили в администрации. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Украина же обвиняет в произошедшем Россию. В Кремле подобные заявления отвергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшее является преднамеренной диверсией украинской стороны «по приказу, поступившему из Киева».