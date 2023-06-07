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Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды в городе

Ведомости

Утром 7 июня уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться. Об этом сообщила администрация городского округа.

«Уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Власти Новой Каховки также опубликовали несколько фотографий, на которых видно, что вода в городе постепенно уходит. Глава городского округа Владимир Леонтьев уточнил, что уровень воды упал на 35 см. По состоянию на 8.35 уровень воды снизился «на полметра», заявил он позже. Леонтьев отметил позитивную тенденцию.

При этом, по его словам, полностью под воду ушло село Корсунка. Также затоплены по крыши домов Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, которые находятся ниже по течению.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире программы «Соловьев Live» сообщил, что в Новой Каховке начали частично включать электричество. По его словам, службы взяли пробы воды, в ближайшие два–три дня начнется обеззараживание территории.

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды. Накануне уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился на 11 м, сообщал мэр города Владимир Леонтьев. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.

По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2). 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. В Кремле назвали произошедшее преднамеренной диверсией и связали ее с «неудачным контрнаступлением» ВСУ.  

Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных