Власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды в городе

Власти Новой Каховки также опубликовали несколько фотографий, на которых видно, что вода в городе постепенно уходит. Глава городского округа Владимир Леонтьев уточнил, что уровень воды упал на 35 см. По состоянию на 8.35 уровень воды снизился «на полметра», заявил он позже. Леонтьев отметил позитивную тенденцию.