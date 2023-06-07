Мэр Новой Каховки сообщил о семерых пропавших после разрушения ГЭС
В Новой Каховке ищут как минимум семерых человек, которые пропали после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС 6 июня. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев.
«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать – острова. Пастухи там были. <...> Около семи человек, о которых мы знаем точно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Леонтьев уточнил, что сейчас представители оперативного штаба «осуществляют обплыв» этих территорий. По словам чиновника, уровень подъема воды ниже Новой Каховки остается «очень значительным». В самом городе уровень воды снизился уже на 35 см.
Власти округа вывезли за сутки с затопленных территорий около 900 человек, добавил Леонтьев. По его словам, начинается оценка ущерба.
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился на 11 м, сообщал мэр города Владимир Леонтьев. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.
По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).
Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.