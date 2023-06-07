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Мэр Новой Каховки сообщил о семерых пропавших после разрушения ГЭС

Ведомости

В Новой Каховке ищут как минимум семерых человек, которые пропали после затопления из-за разрушения Каховской ГЭС 6 июня. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Леонтьев.

«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать – острова. Пастухи там были. <...> Около семи человек, о которых мы знаем точно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Леонтьев уточнил, что сейчас представители оперативного штаба «осуществляют обплыв» этих территорий. По словам чиновника, уровень подъема воды ниже Новой Каховки остается «очень значительным». В самом городе уровень воды снизился уже на 35 см.

Власти округа вывезли за сутки с затопленных территорий около 900 человек, добавил Леонтьев. По его словам, начинается оценка ущерба. 

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился на 11 м, сообщал мэр города Владимир Леонтьев. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу более 22 000 человек в зоне разлива

Россия и Украина намерены добиваться обсуждения произошедшего в ООН

По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. В Кремле заявили, что произошедшее является преднамеренной диверсией, и связали ее с «неудачным контрнаступлением» ВСУ.

Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных