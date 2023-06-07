Мэр Новой Каховки сообщил о семерых пропавших после разрушения ГЭС

«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать – острова. Пастухи там были. <...> Около семи человек, о которых мы знаем точно», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).