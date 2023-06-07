Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил около 11 м. На территории Новокаховского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.