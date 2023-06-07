Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своими российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, где предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС.
Эрдоган также предложил использовать метод переговоров, который применяется при обсуждении «зерновой сделки», сообщил TRT Haber. Уточняется, что для создания такой комиссии турецкий президент предложил привлечь ООН.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил около 11 м. На территории Новокаховского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
Кремль назвал подрыв ГЭС преднамеренной диверсией Киева и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, официальный представитель МИД России, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу назвали это спланированной террористической атакой властей Украины. В частности Шойгу отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии.