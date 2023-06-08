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Лихачев: «Росатом» готов к встрече с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Ведомости

«Росатом» ждет приезда в Россию директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и рассчитывает на дальнейшее развитие контактов по Запорожской АЭС после его выступления в Совбезе ООН. Об этом рассказал журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах Евразийского конгресса.

«Мы настроены на продолжение контактов с МАГАТЭ. Во-первых, все договоренности, которые есть с МАГАТЭ, реализуются... Второе, мы продолжаем оценивать роль миссии на Запорожской станции как крайне важную, а присутствие – как крайне своевременное и актуальное», – рассказал он.

Лихачев пояснил, что присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, с одной стороны, позволят передавать объективную информацию об объекте, поскольку эксперты находятся в контакте с персоналом, а с другой – служит своего рода дополнительной защитой от ударов по станции.

«Мы всегда рады видеть господина Гросси и в России, и на Запорожской станции и рассчитываем, что после его выступления на трибуне ООН эти контакты будут развиваться... Мы Гросси точно ждем, он точно приедет», – отметил гендиректор «Росатома».

Лихачев также отметил, что сначала Гросси, вероятно, посетит Украину, чтобы прояснить отношение Киева к озвученным им на Совбезе ООН принципам обеспечения безопасности ЗАЭС.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что число инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС будет увеличено в несколько раз. О намерении усилить присутствие агентства на объекте говорил и сам Гросси.

Ранее по теме: Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию и Украину

На заседании Совбеза ООН в конце мая Гросси представил основные принципы обеспечения безопасности на станции. Так, ЗАЭС не должна подвергаться нападениям и использоваться для размещения тяжелого вооружения, должно быть обеспечено ее бесперебойное внешнее электроснабжение, все конструкции и системы ЗАЭС должны быть защищены от посягательств или актов саботажа.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор российская сторона сообщала, что станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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