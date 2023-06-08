В Госдуме одобрили выдачу ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил предложение выдавать иностранцам, которые заключили контракт на службу в ВС России, и членам их семей вид на жительство, следует из думской электронной базы.
Согласно поправкам, для получения ВНЖ иностранным контрактникам не потребуется получать разрешение на временное проживание. Законопроект также предполагает предоставление бессрочного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, если он работает в России и имеет ВНЖ не менее двух лет.
Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством России 4 апреля 2022 г. В первом чтении документ был принят 9 июня. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки позволят создать дополнительные условия ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность России. Поправка о предоставлении ВНЖ иностранным контрактникам была внесена в законопроект ко второму чтению.
15 мая президент России Владимир Путин подписал закон с поправками, которые дают возможность иностранцам, заключившим годовой контракт о прохождении службы в ВС России или других воинских формированиях, подать заявление на получение российского гражданства. В упрощенном виде гражданство также смогут получить супруги, дети и родители иностранных контрактников.