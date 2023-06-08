В Госдуме одобрили выдачу ВНЖ для заключивших контракт с Минобороны

Согласно поправкам, для получения ВНЖ иностранным контрактникам не потребуется получать разрешение на временное проживание. Законопроект также предполагает предоставление бессрочного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, если он работает в России и имеет ВНЖ не менее двух лет.