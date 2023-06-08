Газета
Политика

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 10 сентября

Ведомости

Депутаты Московской областной думы назначили проведение выборов губернатора региона на 10 сентября, сообщила пресс-служба областного парламента.

«Мособлдума в ходе 57-го заседания приняла постановление о назначении выборов губернатора Московской области на 10 сентября», – говорится в сообщении.

В Мособлдуме напомнили, что решение о назначении выборов по закону должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (который пройдет в России 10 сентября в этом году). У кандидатов на пост губернатора будет 20 дней на подачу в Избирательную комиссию необходимых документов с момента официального опубликования решения о назначении выборов.

Спикер областного парламента Игорь Брынцалов также отметил, что в регионе будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. Как показала апробация такой формы в некоторых регионах, эта система налажена и надёжно защищена», – заявил он.

Благодаря новым технологиям в выборный процесс активно вовлекается молодежь, поэтому в Мособлдуме ожидают достаточно высокой явки.

Ранее по теме: Дистанционное голосование на выборах в сентябре 2023 года пройдет в 24 регионах

Сейчас Московскую область возглавляет Андрей Воробьев, он избирался на губернаторский пост главы региона два раза – в 2013 и 2018 гг. До этого, в 2012 г., политик указом президента был назначен врио губернатора Московской области. На этом посту он сменил нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. 1 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Воробьевым, который вновь планирует участвовать в выборах, пожелал успехов. «Если у вас желание есть и – самое главное – если люди поддерживают, то желаю вам дальнейших успехов», – сказал он тогда.

7 июня Московская городская дума также назначила выборы мэра столицы на 10 сентября. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» намерена выдвинуть Собянина кандидатом на выборы главы столицы 9 июня.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных