Выборы губернатора Подмосковья состоятся 10 сентября

Сейчас Московскую область возглавляет Андрей Воробьев, он избирался на губернаторский пост главы региона два раза – в 2013 и 2018 гг. До этого, в 2012 г., политик указом президента был назначен врио губернатора Московской области. На этом посту он сменил нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. 1 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Воробьевым, который вновь планирует участвовать в выборах, пожелал успехов. «Если у вас желание есть и – самое главное – если люди поддерживают, то желаю вам дальнейших успехов», – сказал он тогда.