Выборы губернатора Подмосковья состоятся 10 сентября
Депутаты Московской областной думы назначили проведение выборов губернатора региона на 10 сентября, сообщила пресс-служба областного парламента.
«Мособлдума в ходе 57-го заседания приняла постановление о назначении выборов губернатора Московской области на 10 сентября», – говорится в сообщении.
В Мособлдуме напомнили, что решение о назначении выборов по закону должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (который пройдет в России 10 сентября в этом году). У кандидатов на пост губернатора будет 20 дней на подачу в Избирательную комиссию необходимых документов с момента официального опубликования решения о назначении выборов.
Спикер областного парламента Игорь Брынцалов также отметил, что в регионе будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. Как показала апробация такой формы в некоторых регионах, эта система налажена и надёжно защищена», – заявил он.
Благодаря новым технологиям в выборный процесс активно вовлекается молодежь, поэтому в Мособлдуме ожидают достаточно высокой явки.
Сейчас Московскую область возглавляет Андрей Воробьев, он избирался на губернаторский пост главы региона два раза – в 2013 и 2018 гг. До этого, в 2012 г., политик указом президента был назначен врио губернатора Московской области. На этом посту он сменил нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. 1 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с Воробьевым, который вновь планирует участвовать в выборах, пожелал успехов. «Если у вас желание есть и – самое главное – если люди поддерживают, то желаю вам дальнейших успехов», – сказал он тогда.
7 июня Московская городская дума также назначила выборы мэра столицы на 10 сентября. «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что московская конференция «Единой России» намерена выдвинуть Собянина кандидатом на выборы главы столицы 9 июня.