Лукашенко обвинил Украину в прорыве плотины Каховской ГЭС

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2000 человек погибли», – приводит его слова «БелТА».