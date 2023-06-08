Лукашенко обвинил Украину в прорыве плотины Каховской ГЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разрушении плотины Каховской ГЭС виновна Украина, добавив, что «на воре и шапка горит».
«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2000 человек погибли», – приводит его слова «БелТА».
Лукашенко также обратил внимание в связи с этим на осторожную позицию США в этом вопросе.
«Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?» – добавил белорусский президент.
Прорыв Каховской ГЭС в Херсонской области произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. По данным властей региона, в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. В результате произошедшего погибли 5 человек, еще 41 пострадал, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Согласно заявлению администрации Херсонской области, плотина длительное время подвергалась обстрелам со стороны украинской армии и после очередного удара начала разрушаться. 7 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что за сутки перед аварией Киев начал сброс воды с ДнепроГЭС, усугубив пагубные последствия.
Российская сторона обвинила в случившемся Украину. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прорыв ГЭС преднамеренной диверсией украинской стороны. Сам президент Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Киев, в свою очередь, обвинил в произошедшем российскую сторону.