Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин созвонился с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо, они обсудили ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
«Президент Путин переговорил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Руководитель региона информировал главу государства о ситуации в субъекте после обрушения в результате диверсии Каховской ГЭС», – сообщил Песков.
По итогам разговора, уточнил пресс-секретарь, Путин поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России, уточнил Песков. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва Каховской ГЭС.
Ранее вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич сообщила о 60 пострадавших после разрушения Каховской ГЭС.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
После инцидента Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.