Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева
Подрыв Каховской ГЭС является варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Об этом президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонного разговора.
«Президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий <...> Наглядный пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области», – говорится на сайте Кремля.
Ранее о телефонных переговорах между президентами сообщил TRT Haber. По данным телеканала, Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС. Он также заявил, что в переговорном процессе можно использовать тот же метод, который применяется при обсуждении зерновой сделки.
О причастности Киева к разрушению ГЭС заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также назвала подрыв плотины терактом, который украинские власти спланировали заранее. Похожие заявления сделали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного министерства, в частности, отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил около 11 м. Ранее в округе ввели местный режим чрезвычайной ситуации, позже режим ЧС был введен на территории всей Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что «шокирован» прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня.