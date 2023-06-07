Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева

Ранее о телефонных переговорах между президентами сообщил TRT Haber. По данным телеканала, Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС. Он также заявил, что в переговорном процессе можно использовать тот же метод, который применяется при обсуждении зерновой сделки.