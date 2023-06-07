Сальдо заявил, что прорыв Каховской ГЭС сложился в пользу России

После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии.