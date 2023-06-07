Сальдо заявил, что прорыв Каховской ГЭС сложился в пользу России
Разрушение Каховской ГЭС сложилось в пользу сил России с точки зрения оперативно-тактической ситуации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«С военной точки зрения, оперативно-тактическая ситуация после разрушения ВСУ Каховской ГЭС сложилась в пользу сил РФ», – сказал он в эфире «Соловьев Live».
Кроме этого, по мнению Сальдо, разрушение плотины нужно было властям Украины для отвлечения внимания от потерь вооруженных сил Украины (ВСУ). «Они сами себе навредили этим. Потому что расчет был на то, что подрыв плотины даст какое-то стратегические или оперативное преимущество ВСУ», – отметил врио губернатора.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии.
Власти Украины, обвинившие в подрыве Россию, заявили, что страна созовет экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что «шокирован» прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня.