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До 40 000 человек оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

От 22 000 до 40 000 человек оказались в зоне бедствия в Херсонской области из-за затопления в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live».

«По предварительным прогнозам, это где-то от 22 000 до 40 000 [человек]», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Сальдо уточнил, что пропавшими без вести остаются семь человек. Власти предполагают, что они могут быть на островах. Остальные пропавшие найдены, подчеркнул глава области.

Ранее сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что спасатели и представители оперативного штаба ищут «около семи человек», пропавших без вести. По его словам, это пастухи, которые могли оставаться на островах. По предварительной информации, они были эвакуированы, но представители оперативного штаба все равно «осуществляют обплыв» этих территорий, уточнил Леонтьев. 

Власти округа вывезли за сутки с затопленных территорий около 900 человек, добавил Леонтьев. По его словам, начинается оценка ущерба.

Прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу более 22 000 человек в зоне разлива

Россия и Украина намерены добиваться обсуждения произошедшего в ООН

В администрации Новокаховского городского округа отметили, что уровень воды в городе начал снижаться. Накануне, 6 июня, Леонтьев сообщил, что уровень воды поднялся в Новой Каховке более чем на 11 м. 

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды. Накануне уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился на 11 м, сообщал мэр города Владимир Леонтьев. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.

По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. В Кремле назвали произошедшее преднамеренной диверсией и связали ее с «неудачным контрнаступлением» ВСУ.

Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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