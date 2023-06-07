До 40 000 человек оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС

Ранее сегодня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что спасатели и представители оперативного штаба ищут «около семи человек», пропавших без вести. По его словам, это пастухи, которые могли оставаться на островах. По предварительной информации, они были эвакуированы, но представители оперативного штаба все равно «осуществляют обплыв» этих территорий, уточнил Леонтьев.