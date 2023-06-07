Байден: США продолжат оказывать помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился на 11 м, сообщал мэр города Владимир Леонтьев. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.