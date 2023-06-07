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Байден: США продолжат оказывать помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

Ведомости

США не оставят Украину и продолжат оказывать помощь Киеву после разрушения Каховской ГЭС. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.

«Мы никуда не уходим. Мы будем помогать Украине», – сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона пока нет доказательств причастности России или Украины к подрыву Каховской ГЭС. 

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился на 11 м, сообщал мэр города Владимир Леонтьев. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.

По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).

Прорыв на Каховской ГЭС поставил под угрозу более 22 000 человек в зоне разлива

Россия и Украина намерены добиваться обсуждения произошедшего в ООН

Министр обороны Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Киев, заявив, что украинская сторона подорвала сооружения Каховской ГЭС. В Кремле заявили, что инцидент является преднамеренной диверсией, и связали произошедшее с «неудачным контрнаступлением» ВСУ.

Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна также созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС.

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что «шокирован» прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня. Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением ГЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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