Байден: США продолжат оказывать помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС
США не оставят Украину и продолжат оказывать помощь Киеву после разрушения Каховской ГЭС. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.
«Мы никуда не уходим. Мы будем помогать Украине», – сказал он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вашингтона пока нет доказательств причастности России или Украины к подрыву Каховской ГЭС.
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды в Новой Каховке увеличился на 11 м, сообщал мэр города Владимир Леонтьев. На территории округа был введен местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.
По версии российской стороны, причиной инцидента на ГЭС стал обстрел, который привел к разрушению трех пролетов под давлением воды. В администрации Новокаховского городского округа заявили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2).
Украина же обвиняет в разрушении станции Россию. МИД Украины заявил, что страна также созовет экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС.
Глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что «шокирован» прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня. Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением ГЭС.