Кирби: США не могут доказать причастность России или Украины к подрыву Каховской ГЭС
США пока не могут доказать причастность России или Украины к подрыву Каховской ГЭС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, в Белом доме видели сообщения о том, что якобы Россия несет ответственность за подрыв плотины. «Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил 11 м. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей.
После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. В Кремле заявили, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины. Министр отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что этот факт лишь доказывает заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты организации на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.
Глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что «шокирован» прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня. Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением ГЭС.