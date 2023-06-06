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Кирби: США не могут доказать причастность России или Украины к подрыву Каховской ГЭС

Ведомости

США пока не могут доказать причастность России или Украины к подрыву Каховской ГЭС, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в Белом доме видели сообщения о том, что якобы Россия несет ответственность за подрыв плотины. «Сейчас мы не можем с уверенностью сказать, что произошло», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил 11 м. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей.

Как в России и мире отреагировали на разрушение плотины Каховской ГЭС

Стороны конфликта обвиняют в произошедшем друг друга

После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. В Кремле заявили, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины. Министр отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что этот факт лишь доказывает заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».

Ранее по теме: В Запорожской области рассказали о влиянии разрушения ГЭС на сельское хозяйство

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что эксперты организации на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией. Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что «шокирован» прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня. Постпред России при ООН Василий Небензя также заявил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением ГЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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