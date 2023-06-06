Кирби: США не могут доказать причастность России или Украины к подрыву Каховской ГЭС

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил 11 м. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей.