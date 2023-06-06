Как в России и мире отреагировали на разрушение плотины Каховской ГЭС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков днем 6 июня заявив, что это Украина совершила преднамеренную диверсию на Каховской ГЭС. При этом он подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. «Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим», – указан Песков, добавив, что президент получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС.