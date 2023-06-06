Как в России и мире отреагировали на разрушение плотины Каховской ГЭС

Как в России и мире отреагировали на разрушение плотины Каховской ГЭССтороны конфликта обвиняют в произошедшем друг друга
Ночью 6 июня на Каховской ГЭС рухнула плотина, расположенная по течению Днепра выше Херсона. В результате была разрушена верхняя часть станции, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Уровень подъема воды в Новой Каховке к 14:30 6 июня достиг более 11 м, власти начали эвакуацию жителей порядка 300 домов. Российская и украинская сторона обвиняют в произошедшем друг друга.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков днем 6 июня заявив, что это Украина совершила преднамеренную диверсию на Каховской ГЭС. При этом он подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. «Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим», – указан Песков, добавив, что президент получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС.
О том, что угрозы подтопления в Крыму после прорыва Каховской ГЭС нет, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. «Сейчас запасы воды в канале – около 40 млн куб. м. Водохранилища, даже те, которые были ранее заполнены на 15-20%, сейчас имеют наполнение порядка 80%. Питьевой воды более чем достаточно. Работы по минимизации потерь воды в канале проводятся», – написал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о том, что постпредство России при ООН в октябре 2022 г. предупреждало генсека организации Антониу Гутерриша о намерениях Украины разрушить Каховскую ГЭС. «Вопрос к генсекретарю ООН: что было сделано?» – написала Захарова.
Украинские военные разрушили Каховскую ГЭС, чтобы отвлечь внимание от неудач в так называемом контрнаступлении, считает врио губернатора региона Владимир Сальдо. Украинская сторона, по его словам, также решила нанести удар по продовольственной безопасности региона. «Ничего у них не выйдет – с нами вся Россия», – написал он в своем Telegram-канале.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м после прорыва Каховской ГЭС, ожидается падение до 7 м.
Вода из Каховского водохранилища используется для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности Запорожской АЭС. В «Укргидроэнерго» и «Энергоатоме» считают, что затопление создает угрозу станции. В МАГАТЭ подтвердили, что пока непосредственной угрозы для станции нет.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, пообещал держать Совет управляющих агентства в курсе развития событий вокруг влияния разрушений на Каховской ГЭС на работу ЗАЭС. Он также анонсировал свою поездку на ЗАЭС на следующей неделе. «Сейчас это важно. Я поеду», – добавил он.
Глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что «шокирован» прорывом Каховской ГЭС и поднимет тему на саммите ЕС в конце июня. «Подниму этот вопрос в июне на саммите и предложу дополнительную помощь затопленным районам. Мои мысли со всеми семьями на Украине, пострадавшими от этой катастрофы», – добавил Мишель.