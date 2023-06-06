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Общество

В Запорожской области рассказали о влиянии разрушения ГЭС на сельское хозяйство

Ведомости

Падение уровня воды в Каховском водохранилище, вызванное разрушениями на Каховской ГЭС, может привести к потере запаса воды для орошения. Об этом во время посещения Новой Каховки сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. 

«Как только вода упадет, а она упадет достаточно скоро, Каховское водохранилище потеряет тот запас воды, который предназначался для мелиорации всей этой засушливой и очень благодатной таврийской земли», – сказал он (цит. по ТАСС). 

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отметил, что разрушение ГЭС может негативно повлиять на сельское хозяйство Запорожской области, поскольку воды в каналах хватит месяца на полтора, после чего они останутся пустыми. 

При этом Сальдо заверил, что в устранении этой проблемы будут задействованы все возможные ресурсы. Балицкий выразил надежду на то, что к следующему сельскохозяйственному году все проблемы будут устранены. 

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Ночью 6 июня была разрушена верхняя часть станции Каховской ГЭС, где находятся шандоры, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 11 м. Власти рассчитывают, что уровень подъема воды достиг пика. 

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации. Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог и социально значимых объектов округа.

В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей «со всех подтопленных территорий». По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов. По словам Леонтьева, с подтопленных территорий эвакуированы уже 900 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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