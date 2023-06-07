МИД: Киев заранее планировал диверсию на Каховской ГЭС
Разрушение Киевом Каховской ГЭС является террористическим актом, украинские власти заранее планировали диверсию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Это преднамеренная диверсия киевского режима. <...> Еще раз подчеркну: преднамеренное, целенаправленное изничтожение гражданской инфраструктуры для нанесения ущерба гражданскому населению – это, конечно, террористический акт», – подчеркнула она.
Захарова добавила, что окончательную оценку произошедшему даст следствие, которое установит все обстоятельства. Кроме того, она призвала власти США дать ответ о своей осведомленности насчет использования американского оружия на Украине.
В МИДе отметили, что Киев планировал диверсию заранее. По словам Захаровой, за последний месяц уровень воды на Каховском водохранилище «был искусственно поднят» с 14 до 17,5 м. Накануне атаки Киев дал приказ начать дополнительный сброс воды с Днепровской ГЭС выше по течению реки, заявила она.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил около 11 м. Ранее в округе ввели местный режим чрезвычайной ситуации, позже режим ЧС был введен на территории всей Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии.
МИД Украины заявил, что страна созовет экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.