В Херсонской области ввели режим ЧС после прорыва Каховской ГЭС

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил 11 м. Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.