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В Херсонской области ввели режим ЧС после прорыва Каховской ГЭС

Ведомости

В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня после прорыва Каховской ГЭС. Об этом заявил глава правительства области Андрей Алексеенко.

«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 000 и 50 000 руб. в зависимости от степени ущерба», – написал он у себя в Telegram-канале.

Он также рассказал, что в Новой Каховке уровень воды упал на 32 см, а в городе Алешки пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы, – ранее Алексеенко заявил, что город оказался практически полностью затопленным после разрушения ГЭС.

«Выплаты пострадавшим организует областной минсоцтруд <...> Всех пострадавших, кто нуждается в особом уходе и медпомощи – маломобильных граждан, инвалидов – будем направлять в социальные и медицинские учреждения соседних регионов», – добавил глава правительства региона.

О введении режима ЧС в регионе сообщали в экстренных службах ТАСС утром 7 июня. Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Новокаховского городского округа.

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил 11 м. Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее по теме: Мэр Новой Каховки заявил об угрозе заражения после разрушения ГЭС

После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. В Кремле заявили, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.

В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины. Шойгу отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС – это усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что эти данные лишь доказывают заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».

Власти Украины, обвинившие в подрыве Россию, заявили, что страна созовет экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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