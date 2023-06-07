В Херсонской области ввели режим ЧС после прорыва Каховской ГЭС
В Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня после прорыва Каховской ГЭС. Об этом заявил глава правительства области Андрей Алексеенко.
«Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 000 и 50 000 руб. в зависимости от степени ущерба», – написал он у себя в Telegram-канале.
Он также рассказал, что в Новой Каховке уровень воды упал на 32 см, а в городе Алешки пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы, – ранее Алексеенко заявил, что город оказался практически полностью затопленным после разрушения ГЭС.
«Выплаты пострадавшим организует областной минсоцтруд <...> Всех пострадавших, кто нуждается в особом уходе и медпомощи – маломобильных граждан, инвалидов – будем направлять в социальные и медицинские учреждения соседних регионов», – добавил глава правительства региона.
О введении режима ЧС в регионе сообщали в экстренных службах ТАСС утром 7 июня. Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Новокаховского городского округа.
Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой составил 11 м. Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело о теракте.
После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. В Кремле заявили, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнули, что Москва отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.
В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины. Шойгу отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. По данным Минобороны, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС – это усугубляет ситуацию с затоплением территорий. Шойгу отметил, что эти данные лишь доказывают заранее спланированную Киевом «крупномасштабную диверсию».
Власти Украины, обвинившие в подрыве Россию, заявили, что страна созовет экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг Каховской ГЭС. Аналогичные действия предпримет Россия.