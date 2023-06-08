Совфед призвал парламенты стран мира дать оценку разрушению Каховской ГЭС
Совет Федерации призвал парламенты государств мира дать принципиальную оценку «преступлению киевского режима – подрыву Каховской ГЭС». Текст обращения опубликован на сайте верхней палаты парламента.
Российские сенаторы ссылаются на то, что Россия предупреждала Генсека и Совбез ООН об угрозе такого террористического акта в октябре 2022 г. В обращении говорится, что Украина пошла на это, «осознавая невозможность захватить территории новых субъектов РФ» военным путем.
«Ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», – отмечают в Совфеде.
Сенаторы настаивают на установлении обстоятельств произошедшего и на полной компенсации ущерба гражданам РФ и экологии региона. Совфед призывает парламенты других стран дать оценку атак на Каховскую ГЭС и направить усилия на предупреждения новых актов международного терроризма.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.