Газета
Политика

Совфед призвал парламенты стран мира дать оценку разрушению Каховской ГЭС

Ведомости

Совет Федерации призвал парламенты государств мира дать принципиальную оценку «преступлению киевского режима – подрыву Каховской ГЭС». Текст обращения опубликован на сайте верхней палаты парламента.

Российские сенаторы ссылаются на то, что Россия предупреждала Генсека и Совбез ООН об угрозе такого террористического акта в октябре 2022 г. В обращении говорится, что Украина пошла на это, «осознавая невозможность захватить территории новых субъектов РФ» военным путем.

«Ответственность за террористический акт на Каховской ГЭС несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада», – отмечают в Совфеде.

Сенаторы настаивают на установлении обстоятельств произошедшего и на полной компенсации ущерба гражданам РФ и экологии региона. Совфед призывает парламенты других стран дать оценку атак на Каховскую ГЭС и направить усилия на предупреждения новых актов международного терроризма.

Ранее по теме: Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 

После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных