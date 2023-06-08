Совфед призвал парламенты стран мира дать оценку разрушению Каховской ГЭС

После инцидента пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.