Рогов рассказал о взрыве автомобиля в Бердянске
В Бердянске в Запорожской области взорвался автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Бердянске примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС и МВД. Информация уточняется», – написал он.
Позже он опубликовал фото машины после взрыва. По словам Рогова, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования, уточнил он.
3 июня автомобиль был подорван в Михайловке. В результате погиб владелец машины – местный предприниматель Сергей Дидоводюк. Еще два человека пострадали. Рогов назвал произошедшее терактом. СК завел уголовное дело по факту убийства общеопасным способом и покушения на убийство.
В тот же день Рогов сообщил о нескольких взрывах в Бердянске и Мелитополе, тогда сработала система ПВО.
Запорожская область вошла в состав России в октябре 2022 г. по итогам референдума. С 19 октября 2022 г. в регионе введено военное положение.