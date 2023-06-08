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Рогов рассказал о взрыве автомобиля в Бердянске

Ведомости

В Бердянске в Запорожской области взорвался автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. 

«В Бердянске примерно в 17:40 около дома 15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль. На месте работают сотрудники МЧС и МВД. Информация уточняется», – написал он. 

Позже он опубликовал фото машины после взрыва. По словам Рогова, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при установке газобаллонного оборудования, уточнил он.

3 июня автомобиль был подорван в Михайловке. В результате погиб владелец машины – местный предприниматель Сергей Дидоводюк. Еще два человека пострадали. Рогов назвал произошедшее терактом. СК завел уголовное дело по факту убийства общеопасным способом и покушения на убийство. 

В тот же день Рогов сообщил о нескольких взрывах в Бердянске и Мелитополе, тогда сработала система ПВО. 

Запорожская область вошла в состав России в октябре 2022 г. по итогам референдума. С 19 октября 2022 г. в регионе введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных