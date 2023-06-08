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Политика

Белгородский губернатор сообщил об обстреле производственной базы

Ведомости

В Грайворонском городском округе под обстрел вооруженных сил Украины попала производственная база в селе Новостроевка-Вторая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Повреждения получили забор, крыша здания, гараж и два трактора на территории производственной базы. Оперативные службы устраняют последствия.

Пострадавших нет, уточнил Гладков.

Ранее 8 июня Гладков рассказал, что хутор Лозовая Рудка попал под минометный обстрел. Пострадавших в результате обстрела нет, повреждения получила линия электропередачи.

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. В частности, 8 июня Гладков сообщал, что нападению украинских дронов-камикадзе подверглись два населенных пункта в Краснояружском районе. В результате при падении беспилотника в селе Вязовое один человек пострадал - он получил осколочные ранения.

4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 и 7 июня губернатор заверял, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.

Ранее по теме: ВСУ 1 июня выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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