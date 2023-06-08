Белгородский губернатор сообщил об обстреле производственной базы

4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 и 7 июня губернатор заверял, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.