Белгородский губернатор сообщил об обстреле производственной базы
В Грайворонском городском округе под обстрел вооруженных сил Украины попала производственная база в селе Новостроевка-Вторая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Повреждения получили забор, крыша здания, гараж и два трактора на территории производственной базы. Оперативные службы устраняют последствия.
Пострадавших нет, уточнил Гладков.
Ранее 8 июня Гладков рассказал, что хутор Лозовая Рудка попал под минометный обстрел. Пострадавших в результате обстрела нет, повреждения получила линия электропередачи.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. В частности, 8 июня Гладков сообщал, что нападению украинских дронов-камикадзе подверглись два населенных пункта в Краснояружском районе. В результате при падении беспилотника в селе Вязовое один человек пострадал - он получил осколочные ранения.
4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 и 7 июня губернатор заверял, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».