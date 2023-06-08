Глава Генштаба ВС США Милли заявил о наличии в мире трех сверхдержав
В мире существуют три сверхдержавы – США, Китай и Россия, заявил председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Марк Милли в ходе выступления в Национальном университете обороны.
«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы – США, Китай и Россия», – заявил самый высокопоставленный генерал в Пентагоне (цитата по ТАСС).
По его словам, в течение следующих десятилетий мир может столкнуться с серьезными кризисами в связи с переходом к многополярности. Он также напомнил, что во время холодной войны речь шла о противостоянии двух сверхдержав – СССР и США, потом же Штаты оставались единственной сверхдержавой на протяжении 10-15 лет.
15 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин провел серию встреч с лидерами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях саммита, проходящего в Самарканде. Он встретился в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.
В рамках встречи Путин отметил, что Россия и Китай выступают за формирование многополярного миропорядка, «базирующегося на международном праве и центральной роли ООН». «Должен сказать, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете», – заявил тогда Путин.