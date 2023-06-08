Глава Генштаба ВС США Милли заявил о наличии в мире трех сверхдержав

По его словам, в течение следующих десятилетий мир может столкнуться с серьезными кризисами в связи с переходом к многополярности. Он также напомнил, что во время холодной войны речь шла о противостоянии двух сверхдержав – СССР и США, потом же Штаты оставались единственной сверхдержавой на протяжении 10-15 лет.