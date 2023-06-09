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Президент Германии подписал закон о сокращении мест в бундестаге

Ведомости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о сокращении числа мест в бундестаге с 736 до 630. Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на канцелярию президента.

Еще в марте законопроект одобрил сам бундестаг, а в мае инициатива прошла и Федеральный совет. Цель реформы – сократить численность правительства, которое сегодня является самым крупным свободно избранным парламентом в мире, поясняет Zeit.

Принятый закон ограничивает число мест в бундестаге до 630. Также, согласно изменениям, отменяются «дополнительные» и «уравнивающие» мандаты. Теперь для прохождения в бундестаг вводится жесткий барьер в 5%.

После подписания президентом закон должен быть опубликован в «Вестнике федерального законодательства». Это формальная процедура для вступления документа в силу.

Каждый избиратель Германии имеет на выборах два голоса. Таким образом, половина из 596 мест парламента (столько их должно быть по Основному закону республики) распределяется по голосам избирателей за конкретных членов правительства, а вторая половина – по голосам за земельные партийные списки. В связи с этим партии могут привести в парламент больше кандидатов.

Газета отмечает недовольство реформой двух оппозиционных партий – Левой партии и баварского Христианско-социального союза (ХСС). Правительство федеральной земли Бавария во главе с ХСС уже решило оспорить принятие закона в суде. Кроме того, уточняет Zeit, блок правоцентристских партий в Германии ХДС/ХСС намерен проверить конституционность закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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