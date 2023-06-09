Президент Германии подписал закон о сокращении мест в бундестаге

Каждый избиратель Германии имеет на выборах два голоса. Таким образом, половина из 596 мест парламента (столько их должно быть по Основному закону республики) распределяется по голосам избирателей за конкретных членов правительства, а вторая половина – по голосам за земельные партийные списки. В связи с этим партии могут привести в парламент больше кандидатов.