Сальдо сообщил о скорой встрече с руководством РФ по ситуации на Каховской ГЭС
В скором времени должна состояться встреча с руководством России по вопросам устранения последствий разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24».
«Уже в ближайшее время будет проведена экономическая встреча с руководством страны, и мы определимся, каким образом и в какое время восстановить возможные потери, которые произойдут», – цитирует Сальдо ТАСС.
На этой встрече, рассказал врио губернатора Херсонской области, планируется оценить ущерб от прорыва плотины Каховской ГЭС и поставить задачи по преодолению экономических последствий ЧП.
8 июня в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва.
Ранее Сальдо сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек. Среди них – 178 детей и 62 маломобильных гражданина. Сальдо уточнил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находится около 1000 человек. По его словам, для эвакуации задействован 121 автобус.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.