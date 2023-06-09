Газета
Политика

Сальдо сообщил о скорой встрече с руководством РФ по ситуации на Каховской ГЭС

Ведомости

В скором времени должна состояться встреча с руководством России по вопросам устранения последствий разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24».

«Уже в ближайшее время будет проведена экономическая встреча с руководством страны, и мы определимся, каким образом и в какое время восстановить возможные потери, которые произойдут», – цитирует Сальдо ТАСС.

На этой встрече, рассказал врио губернатора Херсонской области, планируется оценить ущерб от прорыва плотины Каховской ГЭС и поставить задачи по преодолению экономических последствий ЧП.

8 июня в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС. По итогам разговора глава государства поручил МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения домохозяйствам в полном соответствии с нормами России. Также президент поручил проанализировать потребности региона в связи с последствиями прорыва.

Ранее Сальдо сообщил, что после разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек. Среди них – 178 детей и 62 маломобильных гражданина. Сальдо уточнил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находится около 1000 человек. По его словам, для эвакуации задействован 121 автобус.

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных