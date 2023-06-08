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Число эвакуированных после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 5000

Ведомости

После разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 5000 человек. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. 

«На данный момент число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до 5000 человек», – написал он. 

Среди них – 178 детей и 62 маломобильных гражданина. Сальдо уточнил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находится около 1000 человек. По его словам, для эвакуации задействован 121 автобус. Ранее было известно об эвакуации более 4000 человек.

В результате разрушения ГЭС число погибших выросло до семи человек, включая двух жертв обстрела со стороны ВСУ, добавил губернатор. Число пострадавших увеличилось до 62, они госпитализированы. 

Сальдо отметил, что в Новокаховском городском округе наблюдается спад воды, однако территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов по-прежнему остаются под водой. По словам губернатора, уже сейчас можно говорить об ущербе в размере 1,5 млрд руб. Приступить к расчетам ущерба можно будет только после полного схода воды.

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. На территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, подчеркнув, что российская сторона отвергает обвинения о причастности к инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных