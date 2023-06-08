Число эвакуированных после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 5000

Сальдо отметил, что в Новокаховском городском округе наблюдается спад воды, однако территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов по-прежнему остаются под водой. По словам губернатора, уже сейчас можно говорить об ущербе в размере 1,5 млрд руб. Приступить к расчетам ущерба можно будет только после полного схода воды.