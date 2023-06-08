Сальдо: два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани
При обстреле пункта эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани два человека погибли, в том числе беременная женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу», – написал он, подчеркнув, что обстрел был намеренный.
Сальдо также поручил правительству Херсонской области выплатить семьям погибших при чрезвычайной ситуации после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Помимо этого, гражданам полагается единовременная выплата в размере 10 000 руб. на человека в качестве материальной помощи, 50 000 руб. – при частичной утрате имущества первой необходимости и до 100 000 руб. – при полной утрате. Эти выплаты также осуществляются на человека.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.
По последним данным, из Херсонской области были эвакуированы почти 4300 человек. Как отметил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, еще 41 пострадал.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.