Сальдо: два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани

Сальдо также поручил правительству Херсонской области выплатить семьям погибших при чрезвычайной ситуации после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Помимо этого, гражданам полагается единовременная выплата в размере 10 000 руб. на человека в качестве материальной помощи, 50 000 руб. – при частичной утрате имущества первой необходимости и до 100 000 руб. – при полной утрате. Эти выплаты также осуществляются на человека.