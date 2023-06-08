После разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек
В результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли пять человек, 41 пострадал, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире «Соловьев Live».
«Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся», – сообщил Леонтьев (цитата по «РИА Новости») Госпитализирован 41 человек в результате произошедшего, уточнил мэр Новой Каховки. Днем ранее Леонтьев сообщал о семи человек, пропавших без вести.
Ранее сообщалось о 23 пострадавших, 21 человек госпитализирован.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. Он отметил, что уровень воды уже начал спадать в районе Новой Каховки. При этом в населенных пунктах ниже по течению, в том числе у Алешек и Голой Пристани, уровень воды достигнет максимума 7 июня, после чего также начнет спадать.
После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.