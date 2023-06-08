После разрушения Каховской ГЭС погибли пять человек

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. Он отметил, что уровень воды уже начал спадать в районе Новой Каховки. При этом в населенных пунктах ниже по течению, в том числе у Алешек и Голой Пристани, уровень воды достигнет максимума 7 июня, после чего также начнет спадать.