После разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуировали 4000 человек
Из Херсонской области эвакуировали более 4000 человек, которые оказались в зоне затопления после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«На данный момент эвакуировано более 4000 человек. <...> Сейчас в наличии около полусотни пунктов [временного размещения] на почти 3000 мест, в случае необходимости есть резерв еще на 5500», – написал он.
Сальдо отметил, что возвращаться в свои дома пока преждевременно, поэтому рекомендовал «критический период <...> переждать в ПВР», которые предлагают койко-места, бесплатное питание и оказание медицинской и психологической помощи.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
Ранее Сальдо сообщил, что в зоне затопления оказалось 35 населенных пунктов. Он отметил, что уровень воды уже начал снижаться в районе Новой Каховки. При этом в населенных пунктах ниже по течению, в том числе у Алешек и Голой Пристани, уровень воды достигнет максимума 7 июня, после чего также начнет снижаться.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. СК возбудил уголовное дело о теракте.