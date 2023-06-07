Из Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС были эвакуированы 1500 человек
После разрушения Каховской ГЭС из Херсонской области были эвакуированы 1500 человек. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«На данную минуту из затопленных населенных пунктов эвакуировано 1500 человек, для приема людей открыты 48 пунктов временного размещения на 2700 мест», – написал он.
По словам Сальдо, всего в зоне подтопления оказались 35 населенных пунктов. Он отметил, что уровень воды уже начал спадать в районе Новой Каховки. Ожидается, что в населенных пунктах ниже по течению, в том числе у Алешек и Голой Пристани, уровень воды достигнет максимума сегодня, после чего также начнет спадать. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.
Подрыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области. 7 июня администрация округа сообщила, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС начал снижаться.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал случившееся «очередным террористическим преступлением» Украины и отметил, что инцидент будет иметь тяжелые и долговременные последствия для экологии. СК возбудил уголовное дело о теракте.