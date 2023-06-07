Из Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС были эвакуированы 1500 человек

По словам Сальдо, всего в зоне подтопления оказались 35 населенных пунктов. Он отметил, что уровень воды уже начал спадать в районе Новой Каховки. Ожидается, что в населенных пунктах ниже по течению, в том числе у Алешек и Голой Пристани, уровень воды достигнет максимума сегодня, после чего также начнет спадать. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем.