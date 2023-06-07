ООН ожидает ухудшения ситуации после разрушения Каховской ГЭС
В ООН считают, что ситуация в районе разрушения Каховской ГЭС может ухудшиться в ближайшие часы. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, пишет «РИА Новости».
«Ситуация может ухудшиться в предстоящие часы, поскольку уровень воды продолжает подниматься, еще больше деревень и городов затоплены», – сказал Дюжаррик. Такие данные привели эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и неправительственных организаций после посещения Херсона.
В ночь на 6 июня произошел прорыв Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды составил около 11 м. Изначально режим чрезвычайной ситуации был введен в Новокаховском городском округе, позже он распространился на всю Херсонскую область.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за создание международной комиссии по расследованию разрушения ГЭС. Турецкий президент отметил, что для этой комиссии можно использовать метод переговоров, который применяется при обсуждении зерновой сделки.