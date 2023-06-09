Россия выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября

В ведомстве также отметили, что вместе с денонсацией ДОВСЕ прекращается и действие ряда связанных с ним международных договоров – так называемого Будапештского соглашения от 3 ноября 1990 г., целью которого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского Договора», и Флангового документа от 31 мая 1996 г., которые был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР».