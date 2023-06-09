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Россия выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября

Ведомости

Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 7 ноября. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдет в 00:00 часов 7 ноября», – сказано в заявлении МИД.

В ведомстве также отметили, что  вместе с денонсацией ДОВСЕ прекращается и действие ряда связанных с ним международных договоров – так называемого Будапештского соглашения от 3 ноября 1990 г., целью которого было «определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего Варшавского Договора», и Флангового документа от 31 мая 1996 г., которые был призван решить «проблему фланговых ограничений, возникшую в связи с прекращением существования СССР». 

29 мая, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации ДОВСЕ. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 10 мая, а уже 16 мая депутаты Госдумы единогласно приняли его. Документ вступил в силу 9 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие законопроекта, заявил, что США и ЕС, подвигая НАТО на восток, уничтожили глобальную систему обеспечения безопасности. Сейчас же Запад, накачивая Украину оружием, продолжает дестабилизировать обстановку в мире и провоцирует глобальную катастрофу, считает он.

После подписания закона о денонсации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил какие-либо прямые последствия для России, поскольку механизм уже был неживой, а Москва этим документом привела ситуацию в соответствие с тем, что происходит де-факто. При этом Песков указал на «большой вакуум» в области контроля над вооружениями, «который срочно надо заполнять новыми актами международного права». 

Договор был подписан в ноябре 1990 г. 16 государствами – участниками НАТО и Организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и учитывал баланс обычных вооружений между этими двумя блоками. Он предусматривал ограничение пяти категорий вооружений и техники: танков, боевых бронированных машин, артиллерии калибром более 100 мм, боевых самолетов и ударных вертолетов. Также документ предусматривал обмен информацией и инспекционную деятельность в странах-участницах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных