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Конференция столичного отделения «Единой России» начинается в Москве

Ведомости

В Москве начинается конференция городского отделения «Единой России», на которой партия предложит выдвинуть в качестве кандидата на пост мэра столицы действующего мэра Сергея Собянина.

О том, что выдвижение состоится 9 июня, 5 июня «Ведомостям» сообщили два источника в «Единой России». Ранее о его выдвижении от партии писал и «Коммерсантъ».

Собянин был назначен мэром Москвы в 2010 г. по указу президента. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.

Другие партии фактически определились со своими кандидатами.

Как ранее писали «Ведомости», КПРФ планирует выдвинуть депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. От «Справедливой России» на выборы может пойти глава московского отделения, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. ЛДПР говорила, что планирует на выборы выдвинуть вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. «Новые люди» планируют выдвинуть вице-спикера Владислава Даванкова.

30 мая комиссия по организации работы Московской городской думы внесла в парламент проект постановления о назначении даты выборов мэра столицы. 7 июня Мосгордума назначила выборы на 10 сентября, 8 июня Мосгоризбирком принял постановление, согласно которому голосование пройдет с 8 по 10 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных