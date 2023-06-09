Конференция столичного отделения «Единой России» начинается в Москве
В Москве начинается конференция городского отделения «Единой России», на которой партия предложит выдвинуть в качестве кандидата на пост мэра столицы действующего мэра Сергея Собянина.
О том, что выдвижение состоится 9 июня, 5 июня «Ведомостям» сообщили два источника в «Единой России». Ранее о его выдвижении от партии писал и «Коммерсантъ».
Собянин был назначен мэром Москвы в 2010 г. по указу президента. В 2013 г. и в 2018 г. он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.
Другие партии фактически определились со своими кандидатами.
Как ранее писали «Ведомости», КПРФ планирует выдвинуть депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. От «Справедливой России» на выборы может пойти глава московского отделения, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. ЛДПР говорила, что планирует на выборы выдвинуть вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. «Новые люди» планируют выдвинуть вице-спикера Владислава Даванкова.
30 мая комиссия по организации работы Московской городской думы внесла в парламент проект постановления о назначении даты выборов мэра столицы. 7 июня Мосгордума назначила выборы на 10 сентября, 8 июня Мосгоризбирком принял постановление, согласно которому голосование пройдет с 8 по 10 сентября.